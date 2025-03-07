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Вышел тизер третьего сезона «Ванпанчмена». Продолжение выйдет в октябре

Сегодня в 07:54
Фото:J.C. Staff

В сети появился тизер третьего сезона аниме «Ванпанчмен». Его премьера состоится в октябре этого года — спустя более шести лет после завершения второго сезона в июле 2019 года.

«Сайтама решил стать героем просто для развлечения. После трех лет „особых“ тренировок он стал настолько сильным, что может побеждать противников одним ударом. Теперь, вместе с Геносом, своим верным учеником-киборгом, Сайтама готов приступить к своим официальным обязанностям профессионального героя, работающего в Ассоциации Героев.

Однако в мире все чаще появляются монстры, и все больше кажется, что предсказание Великой провидицы мадам Шибабавы о гибели Земли сбывается. В разгар этого кризиса появляется „охотник на героев“ Гароу», — гласит синопсис.

Кресло сценариста продолжает занимать Томохиро Судзуки. За музыку отвечает Макото Миядзаки, а дизайн персонажей — Чикаши Кубота, Синдзиро Курода и Рёсукэ Сиракава.

Первый сезон «Ванпанчмена» вышел в эфир почти десять лет назад — в 2015 году. Второй увидел свет только в 2019-м. Третий сезон анонсировали только в 2022 году, и с тех пор информации о нем не было.

После первого сезона аниме-сериал обрел огромную популярность. Над ним работала студия Мadhouse, анимация которой получила хорошие отзывы. После долгого перерыва второй сезон «Ванпанчмена» стала курировать студия J.C.Staff. По итогу эта часть аниме была встречена сдержанными отзывами из‑за слабой анимации. Над третьим сезоном опять работает J.C.Staff.

«Ванпанчмен» («One Punch Man») — популярная японская манга, созданная художником под псевдонимом ONE. Она рассказывает историю супергероя Сайтама, который может одолеть любого противника одним ударом, но от скуки стремится найти соперника, достойного борьбы.

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