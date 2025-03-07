Дочь Доминика Пелико обвинила его в сексуализированном насилии

На суде Доминик неоднократно заявлял, что «никогда не трогал» свою дочь. Она сказала ему в суде: «Я знаю, что ты издевался надо мной. Но у тебя не хватает смелости сказать мне об этом». Дариан отметила: «Да, он отрицал это, но он также лгал несколько раз и давал разные версии истории в течение двух с половиной лет расследования».