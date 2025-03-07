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Дочь Доминика Пелико обвинила его в сексуализированном насилии

Сегодня в 07:18
Фото: Lucy – Sulla Cultura/YouTube

Дочь осужденного Доминика Пелико обвинила его в сексуализированном насилии спустя несколько месяцев после того, как он был заключен в тюрьму за изнасилование ее матери Жизель Пелико. Об этом сообщает The Guardian.

Кэролайн Дариан подала иск, в котором заявила, что отец давал ей успокоительные и подвергал ее сексуализированному насилию или изнасилованию в течение примерно 10 лет, с 2010 по 2020 год.

В декабре 2024 года суд во Франции приговорил Доминика Пелико к 20 годам колонии. Он 10 лет накачивал свою жену Жизель наркотиками и приглашал десятки мужчин изнасиловать ее в своем доме. Вместе с ним по делу проходили 50 мужчин, среди которых медбрат, солдат, журналист, начальник тюрьмы, водители доставки, в возрасте от 26 до 47 лет.

Доминик Пелико хранил на компьютере файл, в котором были обнаружены видеозаписи изнасилований Жизель, а также фотографии его обнаженной дочери Дариан. Девушка рассказала суду, что на двух фотографиях она лежала без сознания на кровати в нижнем белье, которое она не признала своим, в позе, в которой она никогда не спала. По ее словам, она была уверена, что ее накачали наркотиками и, возможно, подвергли насилию.

На суде Доминик неоднократно заявлял, что «никогда не трогал» свою дочь. Она сказала ему в суде: «Я знаю, что ты издевался надо мной. Но у тебя не хватает смелости сказать мне об этом». Дариан отметила: «Да, он отрицал это, но он также лгал несколько раз и давал разные версии истории в течение двух с половиной лет расследования».

Девушка рассказала, что в ходе первоначального расследования ее делу не было уделено первоочередного внимания, а ее обвинения не были достаточно изучены.

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