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Суд отменил арест президента Южной Кореи Юн Сок Еля

Сегодня в 06:09
Фото: Handout/Getty Images

Южнокорейский суд освободил из‑под стражи президента Юн Сок Еля, подвергшегося импичменту. Об этом сообщает Yonhap.

Суд удовлетворил ходатайство об отмене ареста за кратковременное введение военного положения.

Президент подал иск в Центральный окружной суд Сеула в прошлом месяце, утверждая, что предъявление ему обвинения в связи с введением военного положения 3 декабря было незаконным.

В январе Юн Сок Ель стал первым действующим президентом Южной Кореи, арестованным полицией. По информации Би-би-си, для того чтобы взять политика под стражу, следователям пришлось перелезть через баррикады и перерезать колючую проволоку.

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