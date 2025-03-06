Синтия Эриво сыграет в экшн-триллере «Кароси»

Звезда мюзикла «Злая» Синтия Эриво получила главную роль в экшн-триллере «Кароси» («Karoshi»), который выпустит студия Lionsgate и продакшн-компания 87Eleven. Об этом сообщил Deadline.
Эриво снимется вместе с южнокорейским актером Тео Ю («Прошлые жизни», «Любовное сражение») и американской актрисой Изабель Мэй («1923», «Детство Шелдона»). Съемки начнутся в июне.
Режиссером и сценаристом картины выступит Такаши Дошер, автор «Последней женщины на Земле». Продюсировать фильм будут Чад Стахелски, Алекс Янг и Джейсон Спиц.
«Кароси» описывают как корпоративный триллер с самурайским уклоном. Детали сюжета пока держат в секрете.
Термин «кароси» обозначает в японском языке смерть от переработки. Он появился в конце 70-х годов, когда Япония столкнулась с ростом гибели людей от переутомления в результате инсультов и сердечных приступов. Минздрав страны фиксирует статистику по кароси с 1987 года.