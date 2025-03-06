Синтия Эриво сыграет в экшн-триллере «Кароси»

Термин «кароси» обозначает в японском языке смерть от переработки. Он появился в конце 70-х годов, когда Япония столкнулась с ростом гибели людей от переутомления в результате инсультов и сердечных приступов. Минздрав страны фиксирует статистику по кароси с 1987 года.