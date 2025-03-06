Клеманс Поэзи снимется в сериале «Нейромант». Его выпустит Apple TV+

Французская актриса Клеманс Поэзи, известная по франшизе «Гарри Поттер» и сериалу «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», снимется в телепроекте «Нейромант». Об этом сообщил Deadline.
Десятисерийною драму выпустит стриминговый сервис Apple TV+. Сериал расскажет о суперхакере Кейсе, который вместе со своей напарницей, наемницей Молли, оказывается втянутым в паутину цифрового шпионажа и опасных преступлений.
Главные роли в шоу сыграют Каллум Тернер («Властелины воздуха») и Бриана Миддлтон («Аферисты»). Их герои, согласно сюжету, задумают ограбить корпоративную династию, хранящую множество секретов.
Сериал поставят по одноименному роману Уильяма Гибсона. В актерский состав экранизации войдут Марк Стронг и Джозеф Ли. Они сыграют таинственного работодателя Кейса и профессионального телохранителя Хидео соответственно.
«Нейроманта» разработают Skydance Television, Anonymous Content, Apple Studios и DreamCrew Entertainment. Шоураннером станет Грэм Роланд, а режиссером пилотного эпизода будет Дж. Д. Диллард.
Оба кинематографиста выступят исполнительными продюсерами проекта наряду с Дэвидом Эллисоном, Даной Голдберг, Мэттом Таннеллом, Дрейком, Адель Нур, Джейсоном Шриером, Заком Хейденом и Гибсоном.