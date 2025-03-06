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Дженни Гарт из «Беверли-Хиллз, 90210» осудила церемонию «Оскар» за неупоминание Шэннен Доэрти

Сегодня в 21:35
Фото: theshando

Актриса Дженни Гарт, известная по сериалу «Беверли-Хиллз, 90210», раскритиковала церемонию вручения премии «Оскар» за неупоминание ее коллеги Шэннон Доэрти в мемориальной части. Об этом написал TMZ.

«Это непорядок», — заявила Гарт в разговоре с журналистами. На вопрос, должны ли организаторы церемонии принести извинения за это, актриса ответила: «Возможно».

Помимо Доэрти, часть In Memoriam упустила несколько других важных имен, что возмутило многих зрителей. В частности, в перечне скончавшихся за последний год кинодеятелей не назвали Мишель Трахтенберг, Тони Тодда и Мартина Малла.

Впрочем, их имена можно найти на памятной странице на сайте «Оскара». Там упомянуты Оливия Хасси, Ален Делон и Бернард Хилл, которых также не было в видеоролике на церемонии.

Ранее поклонники кинорежиссера Дэвида Линча раскритиковали «Оскар» за очень краткое упоминание его. «Они низвели Дэвида Линча до пятисекундного ролика в сегменте „Памяти“», — посетовал один из зрителей.

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