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Cоздатель сериала «Викинги» выпустит новую историческую драму на Prime Video

Вчера в 20:49
Кадр: MGM Television

Создатель сериала «Викинги» Майкл Херст выпустит новую историческую драму под названием «Bloodaxe» («Кровавый топор») на стриминговом сервисе Amazon Prime Video. Об этом сообщил Variety.

Сериал расскажет историю знаменитого воина-викинга Эрика Кровавый Топор и его жены Гуннхильды, известной как Матерь королей. Над проектом будет работать Горацио Херст, сыгравший одну из ролей в «Викинги: Вальхалла».

Горацио выступит сценаристом шоу. По словам Майкла Херста, сериал «откроет вам глаза на невероятных новых персонажей и невероятные истории, все их которых были правдой и многие из которых изменили ход истории».

«Я чувствую себя благословленным и глубоко взволнованным тем, что Amazon предоставил мне возможность вернуться в фантастический мир скандинавских саг и к мужчинам, женщинам и богам мира викигов, которые стали так много значить для меня», — подчеркнул Херст.

Проект расскажет о борьбе за трон Норвегии, надвигающейся войне и хаосе, поглощающих королевство. Среди участников событиях окажутся короли других скандинавских стран и даже могущественный английский правитель.

По словам создателей шоу, оно станет «громоподобной, катастрофической, захватывающей и совершенно волшебное новой сагой о викингах». Исполнительным продюсером сериала станет Стив Старк из Toluca Pictures.

Созданием «Кровавого топора» также займутся Артуро Интериан, Морган О’Салливан, Джон Вебер и Шейла Хокин. Разработкой проекта занимается MGM Television.

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