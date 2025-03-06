Мишель Трахтенберг написала сценарий нового фильма перед смертью

Американская актриса Мишель Трахтенберг написала сценарий фильма «Игрушечный монстр» перед своей смертью. Она представила текст киностудии, но там его не оценили по достоинству, написал People.
В основу сценария легла одноименная книга Джерри Оппенгеймера. Кинопродюсер Кейси Тебо поделился, что за последние годы только две работы запали ему в душу — и одной из них был текст Трахтенберг.
Тебо отметил, что не понимает, почему фильм по сценарию актрисы так и не поставили. По мнению Кейси, это случилось, поскольку Трахтенберг воспринимали только как исполнительницу роли шпионки Гарриетт или Джорджины Спаркс.
Тем не менее «Игрушечный монстр» — это «острая и едкая драматическая комедия о маньяке и руководителе компании — производителя игрушек, действие которой разворачивается в 1950-х», подчеркнул Тебо.
«Правда в том, что Мишель была невероятным писателем. Но никто не ожидает, что она будет писать так. Речь идет о борьбе за упоминание, компенсацию и признание успеха. Это то, о чем Голливуд ничего не знает», — сказал Кейси.
По словам Тебо, Трахтенберг почти сумела продать сценарий одной студии, но у той сменился руководитель — и «проект остался в подвешенном состоянии». После ухода Трахтенберг близкие актрисы намерены добиться экранизации ее работы.
Сам Тебо, его менеджер Ник Терри и бойфренд скончавшейся артистки Джей Коэн «полны решимости» довести дело до конца. Команде уже удалось найти «ангела-инвестора». «Может быть, это Мишель заботится о нас», — отметил Тебо.
Мишель Трахтенберг скончалась 26 февраля через некоторое время после пересадки печени. Тело актрисы, известной по сериалам «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», обнаружила ее мать.