Актер Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» и экс-главред «Афиши Daily» запустили медиа о кино Dreamcast

Зулькарнаев добавил, что он с Бебутовым долго обсуждали концепцию медиа. Актер выразил надежду, что Dreamcast «не будет просто очередным интернет-изданием, а станет настоящим культурным пространством, где читатель сможет найти не только новости о кино, но и размышления о природе искусства, жизни и вдохновения».