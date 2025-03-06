Актер Лев Зулькарнаев из «Слова пацана» и экс-главред «Афиши Daily» запустили медиа о кино Dreamcast

Актер Лев Зулькарнаев, известный по сериалу «Слово пацана», и экс-главред «Афиши Daily» Трифон Бебутов запустили новое медиа о киноиндустрии под названием Dreamcast («Дримкаст»). Об этом «Афише Daily» сообщили авторы проекта.
Медиа будет существовать на двух платформах — в мессенджере Telegram и в соцсети «ВКонтакте». Оно предложит читателям эксклюзивные интервью, обзоры и рецензии на фильмы и сериалы, а также контент, посвященный лайфстайлу.
На ресурсах Dreamcast разместят аналитические материалы, статьи о моде и искусстве, путешествиях и трендах в общественной жизни. В частности, проект будет рассказывать о карьерных стратегиях известных актеров, режиссеров и продюсеров.
«Мы хотим создать платформу, которая объединит людей, интересующихся не только кинематографом, но и всем, что делает нашу жизнь более яркой и насыщенной», — поделился Бебутов, ныне главный редактор издания «Правила жизни».
Зулькарнаев добавил, что он с Бебутовым долго обсуждали концепцию медиа. Актер выразил надежду, что Dreamcast «не будет просто очередным интернет-изданием, а станет настоящим культурным пространством, где читатель сможет найти не только новости о кино, но и размышления о природе искусства, жизни и вдохновения».