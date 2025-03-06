Стриминговый сервис Prime Video запустил ИИ-дубляж фильмов и сериалов

Стриминговый сервис Amazon Prime Video запустил функцию дублирования видеоконтента на различные языки при помощи искусственного интеллекта. Об этом рассказали на сайте компании.
Пока функцию добавили в тестовом режиме. Ее можно опробовать на 12 фильмах и сериалах, в том числе испанском мультфильме «Легенда о рыцаре», семейной фэнтези-драме «Моя мама — попугай» и триллере «Давно потерянный».
ИИ на платформе в данный момент работает только с двумя языками — английским и латиноамериканским диалектом испанского. В перспективе технология позволит переводить контент и на другие языки.
«В Prime Video мы верим в улучшение клиентского опыта с помощью практичных и полезных инноваций ИИ. ИИ-дубляж доступен только для тех произведений, у которых нет классического дубляжа. Мы стремимся исследовать новый способ сделать сериалы и фильмы более доступными и приятными», — отметил вице-президент стрим-сервиса по технологиям Раф Солтанович.