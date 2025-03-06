Стриминговый сервис Prime Video запустил ИИ-дубляж фильмов и сериалов

«В Prime Video мы верим в улучшение клиентского опыта с помощью практичных и полезных инноваций ИИ. ИИ-дубляж доступен только для тех произведений, у которых нет классического дубляжа. Мы стремимся исследовать новый способ сделать сериалы и фильмы более доступными и приятными», — отметил вице-президент стрим-сервиса по технологиям Раф Солтанович.