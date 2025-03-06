Charli XCX может сыграть в «Нарнии» Греты Гервиг

Адаптация фэнтезийной серии К.С.Льюиса от создательницы «Барби» выйдет в ноябре 2026 года. Компания IMAX объявила, что «Нарнию» покажут исключительно на ее экранах по всему миру в течение двух недель до дебюта фильма на Netflix. Премьера на Netflix состоится на Рождество того же года.