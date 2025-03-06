Charli XCX может сыграть в «Нарнии» Греты Гервиг

Charli XCX рассматривают на роль в экранизации «Нарнии» Греты Гервиг, пишет Deadline.
Лауреатка премии «Грэмми» вошла в число претендентов на одну из главных ролей. В данный момент ее участие в картине находится на стадии переговоров. По информации издания, в фильме певица может сыграть Белую Колдунью Джадис.
Адаптация фэнтезийной серии К.С.Льюиса от создательницы «Барби» выйдет в ноябре 2026 года. Компания IMAX объявила, что «Нарнию» покажут исключительно на ее экранах по всему миру в течение двух недель до дебюта фильма на Netflix. Премьера на Netflix состоится на Рождество того же года.
В 2018 году Netflix объявила, что будет разрабатывать новые сериалы и кинопроекты по мотивам серии Льюиса «Хроники Нарнии». В 2020 году компания привлекла к работе над проектом Гервиг.