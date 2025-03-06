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Участницу «Евровидения» попросили переписать песню из‑за созвучия с ругательством

Сегодня в 16:13
Фото: mirianaconte

Певицу Мириану Конте, которая представит Мальту на конкурсе «Евровидение», попросили переписать песню «Kant» из‑за сходства ее названия с английским нецензурным словом, обозначающим женские половые органы. Об этом написал The Guardian.

Европейский вещательный союз (EBU) запретил артистке выступать на мероприятии с оригинальной версией трека, хотя мальтийское слово «kant» происходит от латинского «cantus» и означает всего лишь «пение».

Организаторы «Евровидения» посчитали, что Конте прибегает к преднамеренной игре со значениями слов-омофонов. В припеве певица использует также выражение «serving kant» (дословно «служить Канту»), используемое в дрэг-культуре в значении «проявлять смелость».

Конте пришлось отказаться от употребления слово «kant» в любом значении. Артистка призналась, что «шокирована и разочарована». Она отметила, что у нее осталось меньше недели, чтобы отредактировать трек и представить его EBU.

«Я обещаю вам следующее: шоу продолжится — дива все еще на ногах», — написала Конте в соцсетях.

По информации The Times of Malta, EBU выдвинул требование к артистке из Мальты после жалобы телерадиовещательной компании Би-Би-Си. Ее правила запрещают проигрывать какой‑либо контент с использованием ненормативной лексики.

Ранее с проблемами из‑за текста песни столкнулся другой участник «Евровидения» — представитель Эстонии Томми Кэш. Итальянская ассоциация по защите прав потребителей Codacons потребовала исключить его песню «Espresso Macchiato» из конкурса.

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