Девушка, обвинившая Оксимирона* в сексуализированном насилии, подала заявление в СК

В четырех эпизодах Вера Маркович, Виктория Кучак и Виктория Михайлова рассказали, что начали общаться с музыкантом, когда им было по 13–15 лет. Виктория рассказала, что Оксимирон предлагал ей сексуальные отношения с 2008 года. Три года спустя она подверглась насилию со стороны рэпера на концерте в Уфе.