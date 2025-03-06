Девушка, обвинившая Оксимирона* в сексуализированном насилии, подала заявление в СК

Одна из девушек, рассказавшая о сексуализированном насилии со стороны рэпера Оксимирона*, подала заявление в СК, пишет «Осторожно, новости».
В разговоре с телеграм-каналом адвокат Константин Ерохин отметил, что в органы обратилась одна из героинь подкаста «Дочь разбойника» Виктория. Она попросила проверить артиста и допросить его.
Ранее в подкасте Насти Красильниковой Оксимирона обвинили в груминге и сексуализированном насилии над несовершеннолетними.
В четырех эпизодах Вера Маркович, Виктория Кучак и Виктория Михайлова рассказали, что начали общаться с музыкантом, когда им было по 13–15 лет. Виктория рассказала, что Оксимирон предлагал ей сексуальные отношения с 2008 года. Три года спустя она подверглась насилию со стороны рэпера на концерте в Уфе.
Последние несколько лет артист живет за границей. В мае 2024 года МВД объявило его в розыск в связи с преследованием по уголовной статье об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
* Оксимирон внесен Минюстом в реестр иноагентов.