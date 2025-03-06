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Оливия Родриго и The 1975 станут хедлайнерами фестиваля «Гластонбери»

Сегодня в 15:32
Фото: oliviarodrigo

Музыкальный фестиваль «Гластонбери» объявил хедлайнеров. В этом году ими станут певица Оливия Родриго, группа The 1975 и музыкант Нил Янг. Об этом сообщили на сайте мероприятия.

В лайнап фестиваля также войдут рок-звезда Род Стюарт, создательница альбома «Brat» Charli XCX, электронный коллектив The Prodigy, обладательница премии «Грэмми» Doechii, певица Аланис Мориссетт и Брэнди Карлайл, соавтор Элтона Джона.

Кроме того, на сцену «Гластонбери» выйдут Лола Янг, Raye, Грейси Абрамс, Баста Раймс, Майлз Смит, Deftones, Beabadoobee, Japanese Breakfast, The Script, St. Vincent, Джорджа Смит, En Vogue, Amaarae, Гэри Ньюман и другие артисты.

Фестиваль пройдет с 25 по 29 июня в английском графстве Сомерсет. Выступление The 1975 запланировано на первый день мероприятия. Нил Янг выступит во второй день, а Оливия Родриго станет звездой третьего, заключительного дня.

«Стать хедлайнером „Гластонбери“ было одним из моих самых больших мечтаний на протяжении очень долгого времени. В самом деле не могу в это поверить! Очень благодарна и о-о-очень взволнована», — написала в соцсетях Родриго.

Полный состав участников мероприятия станет известен позднее.

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