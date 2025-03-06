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Вышел новый тизер сериала «Чужой: Земля» с котиком

Сегодня в 15:47
Фото: FX

FX показал новый тизер сериала «Чужой: Земля» от создателя «Фарго» Ноа Хоули. Премьера намечена на лето 2025 года.

В ролике появляются несколько членов актерского состава, которые впервые предстают в своих ролях, включая Амира Бутруса и очаровательного рыжего кота.

События сериала «Чужой: Земля» развернутся за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Местом действия станет Земля, а сюжет будет вращаться вокруг корпорации «Вейланд-Ютани», которая стремится создать лучшего андроида.

«Когда таинственный космический корабль терпит крушение на Земле, молодая женщина и разношерстная группа солдат делают роковое открытие, которое ставит их лицом к лицу с величайшей угрозой для планеты», ― говорится в синопсисе проекта.

Главную роль в сериале сыграет Сидни Чандлер, появлявшаяся в фильме «Не беспокойся, дорогая» и мини-сериале «Пистол». Также в актерский состав вошли Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Сэмюэль Бленкин, Бабу Сизей, Дэвид Рисдал, Эдриан Эдмондсон, Адарш Гурав, Джонатан Аджайи, Эрана Джеймс, Лили Ньюмарк, Дьем Камилла и Моэ Бар-Эль.

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