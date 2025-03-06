Вышел новый тизер сериала «Чужой: Земля» с котиком

События сериала «Чужой: Земля» развернутся за пару лет до «Прометея» и за 30 лет до дебютной ленты франшизы. Местом действия станет Земля, а сюжет будет вращаться вокруг корпорации «Вейланд-Ютани», которая стремится создать лучшего андроида.