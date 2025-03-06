Датская почтовая служба прекратит доставку писем из‑за цифровизации

Правительство заявило, что, несмотря на изменения, письма по-прежнему можно будет отправлять. «Мы по-прежнему можем отправлять и получать письма в любом уголке страны», — сказал министр транспорта Томас Даниельсен в интервью агентству Ritzau. Дистрибьютор DAO, который выиграл контракт на доставку государственной почты в прошлом году, заявил, что готов усилить свою службу доставки писем.