Датская почтовая служба прекратит доставку писем из‑за цифровизации

Датская почтовая служба PostNord заявила, что в конце этого года отправит последнее письмо и сосредоточится на посылках, пишет The Guardian.
Компания сообщила, что сократит 1500 рабочих мест в Дании и уберет 1500 красных почтовых ящиков, ссылаясь на «растущую цифровизацию» общества. Почтовая служба, образованная в 2009 году в результате слияния шведской и датской почтовых служб, принадлежит датскому и шведскому государствам в соотношении 40:60. Распространение писем в Швеции не будет затронуто.
Датская почтовая служба отвечает за доставку писем в стране с 1624 года, но с 2000 года количество писем сократилось более чем на 90%, говорится в сообщении. PostNord Denmark доставит свое последнее письмо 30 декабря.
«С ростом цифровизации количество писем в Дании стремительно сокращается, поэтому PostNord в Дании прекратит доставку писем в 2026 году, чтобы сосредоточиться на том, чтобы стать предпочтительным поставщиком посылок для датчан», — говорится в заявлении компании.
Ким Педерсен, исполнительный директор PostNord Denmark, сказал: «Для того чтобы создать устойчивый бизнес, нам необходимо адаптироваться, и, к сожалению, это подразумевает трудное решение попрощаться с некоторыми из наших коллег».
В прошлом году в результате либерализации рынка PostNord лишилась возможности доставлять почту на всю территорию Дании, уже потеряв таким образом значительную часть своей прибыли.
Правительство заявило, что, несмотря на изменения, письма по-прежнему можно будет отправлять. «Мы по-прежнему можем отправлять и получать письма в любом уголке страны», — сказал министр транспорта Томас Даниельсен в интервью агентству Ritzau. Дистрибьютор DAO, который выиграл контракт на доставку государственной почты в прошлом году, заявил, что готов усилить свою службу доставки писем.
Как отмечает The Guardian, многие почтовые службы в Европе испытывают трудности в связи с цифровизацией. Недавно немецкая почтовая служба Deutsche Post объявила о сокращении 8000 рабочих мест для снижения расходов.