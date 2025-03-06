Аспирин может остановить распространение раковых опухолей, выяснили ученые

Команда ученых из Кембриджского университета выяснила, что аспирин может остановить распространение раковых опухолей. Об этом сообщила Би-би-си. Эксперименты с препаратом на животных показали, что он усиливает способность иммунной системы давать отпор.
Как считают исследователи, неожиданное открытие может привести к тому, что раковым больным будут назначать этот препарат. Однако они отмечают, что принимать таблетки самостоятельно не рекомендуется. Обычный аспирин связан с определенными рисками, и эксперты все еще пытаются выяснить, какие пациенты с наибольшей вероятностью получат пользу от приема этого лекарства.
Более 10 лет назад ученые выяснили, что люди, которые принимали аспирин ежедневно, имели больше шансов выжить, если у них диагностировали рак. В центре внимания ученых находился момент метастазирования рака, когда его одиночная клетка отделяется от первоначальной опухоли и пытается распространиться в других частях тела. Именно это в большинстве случаев приводит к смерти пациента.
Часть нашей иммунной защиты — белые кровяные тельца, называемые Т-клетками, — может уничтожить распространяющийся рак, когда он пытается укорениться. Но исследование показало, что другая часть нашей крови — тромбоциты, которые обычно останавливают кровотечение, — подавляет Т-клетки и затрудняет их уничтожение рака. Аспирин разрушает тромбоциты и устраняет их влияние на Т-клетки, чтобы они могли уничтожить рак.
Профессор Рахул Ройчоудхури из Кембриджского университета сказал: «Мы обнаружили, что аспирин может работать, как это ни удивительно, высвобождая силу иммунной системы для распознавания и уничтожения метастазирующих раковых клеток».
Он считает, что препарат лучше всего работает при раке, обнаруженном на ранней стадии, и может использоваться после лечения, например после операции, чтобы помочь иммунной системе найти рак, который уже распространился.
«Если вы больны раком, не спешите бежать в местную аптеку за аспирином, а активно рассмотрите возможность участия в текущих или предстоящих испытаниях аспирина», — отмечает профессор Мангеш Торат, хирург и исследователь рака из Лондонского университета королевы Марии.
По его словам, исследование позволило получить «недостающий кусочек пазла» в понимании того, как работает аспирин, но остается множество вопросов, на которые еще предстоит ответить.
Аспирин может вызывать опасные внутренние кровотечения, в том числе инсульты, поэтому необходимо соизмерять риски. Также неясно, действует ли он на все виды рака или только на определенные. Кроме того, это все еще исследования на животных, так что, хотя ученые считают, что этот эффект применим и к людям, его еще нужно будет подтвердить.