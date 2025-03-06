Аспирин может остановить распространение раковых опухолей, выяснили ученые

Аспирин может вызывать опасные внутренние кровотечения, в том числе инсульты, поэтому необходимо соизмерять риски. Также неясно, действует ли он на все виды рака или только на определенные. Кроме того, это все еще исследования на животных, так что, хотя ученые считают, что этот эффект применим и к людям, его еще нужно будет подтвердить.