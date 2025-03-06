Каждому третьему россиянину снится работа

В России каждому третьему снятся сны о работе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование SuperJob.
Всего в исследовании сервиса приняли участие 1600 трудоустроенных представителей экономически активного населения из всех округов страны.
«Каждый третий россиянин даже во сне продолжает исполнять свои рабочие обязанности», — заявили в SuperJob, отметив, что чаще снятся авралы и кошмары.
Женщины видят сны о работе чаще мужчин, 36% против 34%. Кроме того, о таких снах чаще говорили опрошенные до 34 лет. На вопрос сервиса «Снится ли вам по ночам работа?» положительно ответили 40% опрошенных, тогда как в других возрастных категориях эта доля составила 33%.