Создатели Kingdom Come: Deliverance II заставили актера-человека сыграть роль собаки. Ролик со съемок кат-сцены представители студии Warhorse опубликовали в твиттере.
«Храбрость бывает разной — например, иногда на съемочной площадке кому‑то нужно полаять. Знакомьтесь: актер, который помог оживить Барбоса в #KCD2!» — представили коллегу Warhorse.
На кадрах видно, как исполнитель роли пса активно взаимодействует с другим актером (в костюме motion capture), имитируя поведение собаки: бегает, «виляет хвостом», лает.
Разработчики обратили внимание, что он не надел костюм для захвата движений и в итоге не сыграл животное. Однако он все равно был необходим: таким образом актер помог коллеге в роли человека правдоподобно сыграть сцены, где персонаж гладит собаку.
«Анимации Барбоса мы в итоге нарисовали вручную», — добавили в студии.
Видео вызвало восторг у игроков. Некоторые шутливо заметили, что актер, изображающий Матта, даже поднял заднюю лапу — деталь, которую «не добавили в финальную версию».