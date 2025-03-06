Церемония вручения премии «Эмми» состоится 14 сентября. Список номинантов появится 15 июля

77-я церемония вручения премии «Эмми» состоится 14 сентября. Об этом объявила Американская телевизионная академия.
Трансляция церемонии стартует на CBS, а также на Paramount+. Вручение статуэток вновь пройдет в Peacock Theater в комплексе L.A.Live в центре Лос-Анджелеса.
Номинантов на «Эмми» объявят 15 июля. Среди основных претендентов — «Одни из нас», «Разделение», «Белый лотос», «Пингвин» и другие.
16 сентября 2024-го прошла 76-я церемония вручения «Эмми». Триумфатором премии стал сериал о феодальной Японии XVII века «Сегун». Он получил 18 наград, в том числе за лучший драматический сериал. Следом идет «Медведь» с 11 трофеями.