Марк Эйдельштейн: «„Солярис“ Тарковского вдохновил меня стать актером»

Картина «Солярис» Андрея Тарковского подтолкнула звезду «Аноры» Марка Эйдельштейна к тому, чтобы стать актером. Об этом он рассказал The Wrap, видео появилось в аккаунте издания в инстаграме*.
Журналисты поинтересовались у актера, какой фильм заставил его увлечься киноискусством, и он выбрал ленту советского режиссера.
«Это картина об океане, который покрывает целую планету, имеет чувства, разум и мечты, а также чувствует боль. А еще он заставляет прибывающих к нему людей меняться», — вспомнил Эйдельштейн.
«Так что, если вы не видели его, посмотрите. Он потрясающий, это просто шедевр», — заключил исполнитель роли Коли Герасимова в «Сто лет тому вперед».
Противоположного мнения придерживается режиссер Сарик Андреасян. Недавно он поругался со студентами в Московской международной киношколе после вопроса, интересует ли его кино, которое не делается ради денег.
«Я ненавижу Тарковского. Тарковский — это ужасно. Я ненавижу авторское кино, Тарковский — это плохо. Это деградирующий кинематограф, остался 60 лет назад, забыли это. Если вы хотите быть нищими, кончеными, блюющими кинематографистами, идите на хер», — ответил он ученице заведения.
Комментируя конфликт, постановщик не стал отказываться от слов и призвал реформировать обучение в киношколах: «Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом. Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали. Тарковский в помощь, ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее».
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