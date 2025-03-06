Цены на букеты вырастут на треть перед 8 Марта

С 1 по 7 марта в России вырастет средняя цена на букеты. Об этом сообщает РБК со ссылкой на прогноз Т-банка.
На праздничной неделе букет вырос в цене на 28% по сравнению с предыдущей и составляет 2761 рубль, а непосредственно в праздник она снизится до 2636 руб. В предыдущие два года рост составлял более 30%.
В интернет-магазинах стоимость букета в среднем выше, чем в обычных магазинах: 3259 рублей против 2230 рублей. В интернет-магазинах цены на букеты выросли на 27% по сравнению с прошлым годом, а в обычных — на 25%.
Согласно прогнозу Тинькофф Банка, в Москве букет можно приобрести за 3635 руб. (+9% по сравнению с предыдущим годом), в Новосибирске — 2803 руб. (+12%), в Ростове-на-Дону — 2724 руб. (+14%). Средний чек также вырос в Уфе (+13%), Казани и Самаре (по +12%).