Майкл Шин оплатил долги 900 британцев на 1 млн фунтов стерлингов

«Людям нужна помощь, чтобы пережить эти времена. Они попадают в долговую спираль. Оказавшись в этом водовороте, очень трудно выбраться обратно. Вот почему я хотел сделать это — чтобы привлечь внимание к тому факту, что все это происходит, и есть способ изменить ситуацию, есть альтернативы, и мы должны постараться изменить ситуацию к лучшему», — добавил актер.