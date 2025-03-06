Майкл Шин оплатил долги 900 британцев на 1 млн фунтов стерлингов

Майкл Шин погасил долги 900 человек на общую сумму в 1 млн фунтов стерлингов (1,28 млн долларов), используя 100 тыс. фунтов стерлингов своих денег, пишет NME.
Валлийский актер, известный по ролям в «Благих знамениях» и саге «Сумерки», использовал собственные средства для открытия компании по возврату долгов, чтобы помочь людям, испытывающим трудности, в своем родном Южном Уэльсе.
Проекту посвящен предстоящий документальный фильм «Секретный миллион фунтов Майкла Шина» («Michael Sheen’s Secret Million Pound Giveaway»), который выйдет на следующей неделе. Цель шоу — раскрыть, как банки и финансовые компании наживаются на самых уязвимых слоях населения страны.
«Меня шокирует то, что люди стали использовать кредитные карты и займы для оплаты базовых услуг и предметов первой необходимости, а не роскоши или чего‑то подобного. Поэтому долги, которые я смог погасить, включают задолженности по кредитным картам, займам, автокредитам и подобным вещам», — отметил Шин.
«Людям нужна помощь, чтобы пережить эти времена. Они попадают в долговую спираль. Оказавшись в этом водовороте, очень трудно выбраться обратно. Вот почему я хотел сделать это — чтобы привлечь внимание к тому факту, что все это происходит, и есть способ изменить ситуацию, есть альтернативы, и мы должны постараться изменить ситуацию к лучшему», — добавил актер.
В программе BBC «The One Show» Шин признался, что поначалу с осторожностью относился к использованию своих денег для создания компании по выбиванию долгов. По словам актера, у него нет 100 тыс. фунтов стерлингов, чтобы «разбрасываться ими», и поэтому он хотел, чтобы проект был «эффективным».
Он решился на проект, когда встретил в кафе Порт-Толбота женщину, которая рассказала ему о массовой потере рабочих мест после закрытия доменной печи в Уэльсе.
В последние месяцы Шин также самостоятельно финансировал строительство нового национального театра взамен Национального театра Уэльса, который был вынужден закрыться в 2024 году из‑за сокращения финансирования на 1,6 млн фунтов стерлингов.