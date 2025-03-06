Актер Стив Парк пожаловался на расизм на съемочной площадке «Друзей»

Парк отметил, что пытался связаться с Гильдией киноактеров по поводу инцидента и представитель, с которым он разговаривал, порекомендовал ему «написать статью в Los Angeles Times». Парк написал обращение и отправил его в издание. В итоге они прислали «пару репортеров», чтобы взять у него интервью, но, по словам Парка, оно так и не было опубликовано.