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Актер Стив Парк пожаловался на расизм на съемочной площадке «Друзей»

Сегодня в 11:39
Фото: NBC

Стив Парк, снявшийся в эпизодах «Друзей», рассказал, что столкнулся с расизмом на съемочной площадке сериала, пишет Variety. Актер появился в серии второго сезона «Эпизод с ветрянкой» и третьего сезона «Эпизод с чемпионом по боям без правил».

«В то время я чувствовал, что это была своего рода токсичная среда. Джеймс Хонг также снимался в эпизоде со мной, и [ассистент режиссера] вызывал его на съемочную площадку и кричал: „Где, мать его, восточный парень? Позовите восточного парня“», — поделился Парк на подкасте «Pod Meets World».

«Знаете, это не первый раз, когда такое происходит, но в 1997 году в Голливуде это было обычным делом. И никто не считал нужным что‑то говорить по этому поводу, так что это было нормальным поведением», — добавил он.

Парк отметил, что пытался связаться с Гильдией киноактеров по поводу инцидента и представитель, с которым он разговаривал, порекомендовал ему «написать статью в Los Angeles Times». Парк написал обращение и отправил его в издание. В итоге они прислали «пару репортеров», чтобы взять у него интервью, но, по словам Парка, оно так и не было опубликовано.

Наконец Парк разослал свое обращение всем, кто был в его списке электронной почты, в виде открытого письма. По словам актера «Микки 17», после рассылки письмо «стало вирусным еще до того, как слово „вирусный“ стало нарицательным».

«Я стал настолько злым, что смотрел на все через призму расы. Мне казалось, что свободы нет. Я не чувствовал никакой свободы. Я не знал, что мне делать, но я просто решил бросить карьеру. Я сказал всем: „Я больше не буду сниматься“», — признался Парк.

В конце концов он все же вернулся к актерской деятельности. В последующие годы актер снимался в сериалах «Парень познает мир», «Закон и порядок», «Братья Вентура» и «Без ума от тебя», а также в фильмах «Сквозь снег» и «Французский вестник».

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