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Александр Овечкин будет жертвовать деньги на борьбу с раком после каждой забитой шайбы

Сегодня в 11:33
Фото: Василий Кузьмиченок/Агентство «Москва»

Александр Овечкин за каждый свой гол будет жертвовать деньги в фонд помощи детей, больных раком. Об этом сообщает пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

Спортсмен начнет делать пожертвование, равное номеру его шайбы в карьере, с ближайшего матча против «Нью-Йорк Рейнджерс» и до окончания карьеры в НХЛ.

После каждого матча «Вашингтон Кэпиталз» будет удваивать полученную сумму. Сейчас на счету Овечкина 884 шайбы, забитые в регулярных чемпионатах НХЛ. По их числу он уступает лишь Уэйну Гретцки (894).

Хоккеист также призвал фанатов присоединиться к нему и внести пожертвование в размере 8 долларов (номер на майке Овечкина) или любой другой суммы. В «Вашингтон Кэпиталз» отметили, что 100% пожертвований будут направлены непосредственно на исследования детской онкологии через V Foundation.

«Мы все должны помочь и заставить рак уйти. Неважно, где вы живете, рак касается каждого. Для всех нас важно говорить о поиске лекарства. Наша команда проделывала хорошую работу на протяжении всей моей карьеры, пытаясь помочь детям, борющимся с раком.

Я вижу, как каждый раз они улыбаются, когда мы ездим в больницы, чтобы навестить детей, или они приходят к нам на тренировку или после игр. Если у нас есть шанс помочь им, мы должны им воспользоваться», — заявил хоккеист.

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