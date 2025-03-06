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Глеба Калюжного могут отправить в армию или в тюрьму. Вероятно, он симулировал травму ради отсрочки

Сегодня в 12:06
Кадр: Start

Глеб Калюжный прибыл на опрос к следователю. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануе стало известно о том, что против звезды «Трудных подростков» завели дело об уклонении от армейского призыва. Сейчас артист находится с адвокатом у следователя, решается вопрос об отправке в армию либо уголовной ответственности, отметил собеседник агентства.

По информации Mash, поводом для уголовного дела могла стать попытка Калюжным «сымитировать сотрясение мозга». В октябре 2024 года он получил повестку о явке на сборный пункт, а в ноябре обратился в московскую больницу с подозрением на сотрясение мозга, отмечает канал.

Врачам актер якобы сказал, что поскользнулся на улице Правды, ударился головой и потерял сознание. При осмотре врачи не обнаружили у него внешних травм, а пациент отказался от анализов и обследований.

Телеграм-канал усматривает в этом попытку выбить отсрочку, ведь при подтверждении сотрясения актера могли освободить от призыва на несколько месяцев.

Журналистка и программный директор фестиваля Original+ Сусанна Альперина считает информацию ненадежной.

«Делаю запросы со вчерашнего дня. Пока висят без ответа. У всех новостников, которые дали информацию, нет внятных источников. Все ссылаются на невнятные. Пока неубедительно», — написала она в телеграм-канале вскоре после поста Mash.

Мать Калюжного Наталья сообщила Super.ru, что ее сын все это время учился в университете «Синергия».

«Он сдал сессию. Я не понимаю, что происходит», — сказала она журналистам.

25 февраля актер появлялся на съемках картины «Несвятая Валентина» в Москве, подтвердила генеральный продюсер проекта Анна Пантелеева.

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