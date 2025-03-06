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«Зло поселилось среди нас»: вышел тизер триллера «Искупление» с Сергеем Безруковым и Хаски

Сегодня в 10:10
Фото: кинокомпания «Ильмень»

Кинопомпания «Ильмень» выпустила тизер-трейлер триллера «Искупление». Черно-белая картина с Сергеем Безруковым и Хаски должна появиться в кино в этом году.

Действие разворачивается в XIX веке. Герой Безрукова — ветеран русско-турецкой войны 1877–1878 годов, который возвращается в родную деревню и узнает, что его сына обвиняют в связи с дьяволом.

«История расскажет о противостоянии разных полюсов веры в борьбе за судьбу ребенка», — гласит синопсис.

Режиссером и сценаристом мистического проекта выступил Константин Еронин. Он ранее снимал для Хаски клип «Сказки» в том же монохромном стиле, что и прошлые работы, картины «Чистилище» и «Вдохновение».

К актерскому составу также присоединились Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и Кирилл Кяро.

Съемки ленты прошли в Новгородской области в августе 2024 года, там специально выстроили декорации в стиле деревни XIX века.

В комментарии ТАСС Сергей Безруков выделил сценарий и авторский взгляд Еронина: «Просто очень интересный сценарий, очень интересная работа, авторская, поскольку Костя — такой авторский режиссер. У него есть свой почерк, свое видение. Такой арт-хаус».

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