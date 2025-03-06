«Зло поселилось среди нас»: вышел тизер триллера «Искупление» с Сергеем Безруковым и Хаски

Кинопомпания «Ильмень» выпустила тизер-трейлер триллера «Искупление». Черно-белая картина с Сергеем Безруковым и Хаски должна появиться в кино в этом году.
Действие разворачивается в XIX веке. Герой Безрукова — ветеран русско-турецкой войны 1877–1878 годов, который возвращается в родную деревню и узнает, что его сына обвиняют в связи с дьяволом.
«История расскажет о противостоянии разных полюсов веры в борьбе за судьбу ребенка», — гласит синопсис.
Режиссером и сценаристом мистического проекта выступил Константин Еронин. Он ранее снимал для Хаски клип «Сказки» в том же монохромном стиле, что и прошлые работы, картины «Чистилище» и «Вдохновение».
К актерскому составу также присоединились Виктор Сухоруков, Никита Кологривый и Кирилл Кяро.
Съемки ленты прошли в Новгородской области в августе 2024 года, там специально выстроили декорации в стиле деревни XIX века.
В комментарии ТАСС Сергей Безруков выделил сценарий и авторский взгляд Еронина: «Просто очень интересный сценарий, очень интересная работа, авторская, поскольку Костя — такой авторский режиссер. У него есть свой почерк, свое видение. Такой арт-хаус».