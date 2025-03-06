«Зло поселилось среди нас»: вышел тизер триллера «Искупление» с Сергеем Безруковым и Хаски

В комментарии ТАСС Сергей Безруков выделил сценарий и авторский взгляд Еронина: «Просто очень интересный сценарий, очень интересная работа, авторская, поскольку Костя — такой авторский режиссер. У него есть свой почерк, свое видение. Такой арт-хаус».