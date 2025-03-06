Джо Пантолиано присоединился к актерскому составу второго сезона «The Last of Us»

В недавнем интервью Variety о процессе адаптации второй части игры для сериала создатели и исполнительные продюсеры Крейг Мазин и Нил Дракманн рассказали, что, хотя в игре Юджин не появляется кроме как на фотографии, они увидели в сериале возможность больше узнать о персонаже.