Джо Пантолиано присоединился к актерскому составу второго сезона «The Last of Us»

Джо Пантолиано, известный по «Матрице», «Клану Сопрано» и «Мементо», появится во втором сезоне сериала «Одни из нас» («The Last of Us»), пишет Variety.
Также в актерский состав продолжения хитовой экранизации вошли Аланна Юбак («Эйфория»), Бен Алерс («Позолоченный век»), Эттьенн Парк («Ганнибал»), Роберт Джон Берк («Закон и порядок: Специальный корпус») и Ноа Ламанна («Герой наших снов»).
Пантолиано сыграет Юджина, эпизодический персонаж из видеоигры «The Last of Us Part II», роль которого расширят в сериале, подобно получившему «Эмми» эпизоду с Биллом и Фрэнком из первого сезона.
В игре Элли (в сериале ее играет Белла Рэмси) и ее подруга Дина (в сериале — Изабела Мерсед) рассказывают о Юджине, когда натыкаются на лабораторию, в которой он выращивал каннабис.
В недавнем интервью Variety о процессе адаптации второй части игры для сериала создатели и исполнительные продюсеры Крейг Мазин и Нил Дракманн рассказали, что, хотя в игре Юджин не появляется кроме как на фотографии, они увидели в сериале возможность больше узнать о персонаже.
Берк и Ламанна также играют персонажи, появившиеся в игре. Берк, снимавшийся во множестве проектов с 1980-х годов, включая «Оз», «Спасите меня» и «Человек интереса», играет Сета, который управляет баром в Джексоне, Вайоминг, где Элли и Джоэл (Педро Паскаль) живут после событий первого сезона.
Премьера второго сезона состоится 13 апреля. Его действие будет развиваться спустя 5 лет после событий первого сезона. К своим ролям вернутся Педро Паскаль и Белла Рэмси. Кроме того, к сериалу присоединились Кейтлин Девер («Красивый мальчик»), Изабела Мерсед («Чужой: Ромул») и Джеффри Райт («Бэтмен»).