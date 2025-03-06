На Байкале косуля растянулась на льду. Ее вытащили спасатели

В организации поблагодарили граждан за бдительность и напомнили, что о животных, попавших в беду, можно сообщить по телефону горячей линии. Лед Байкала, несмотря на толщину, остается опасным для диких обитателей: они часто проваливаются в трещины или теряют ориентацию.