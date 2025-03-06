На Байкале косуля растянулась на льду. Ее вытащили спасатели

В Иркутской области со льда Байкала вынесли косулю. Животное поскользнулось и растянулось на поверхности озера. Об инциденте рассказали в пресс-службе природной территории «Заповедное Прибайкалье».
О бедственном положении косули представителям организации передали неравнодушные посетители нацпарка. Государственные инспекторы Байкальского лесничества оперативно прибыли на место.
Фото с места событий, опубликованное «Заповедным Прибайкальем», запечатлело момент «вынужденной растяжки» косули — так закончилась ее пробежка по льду. По словам инспекторов, молодая самка физически не могла встать без помощи людей.
«Донесли животное до берега и убедились, что оно в порядке. Косуля не пострадала — не замерзла, сохранила подвижность. Сразу встала на ноги и умчалась в лес», — рассказали в пресс-службе.
Это уже второй случай за неделю, когда косули оказывались в опасности на льду Байкала. Ранее посетители парка заметили животное в районе поселка Большое Голоустное. Однако к моменту прибытия спасателей косуля самостоятельно выбралась на берег.
В организации поблагодарили граждан за бдительность и напомнили, что о животных, попавших в беду, можно сообщить по телефону горячей линии. Лед Байкала, несмотря на толщину, остается опасным для диких обитателей: они часто проваливаются в трещины или теряют ориентацию.