Умер пионер джаз-фанка Рой Айерс

Сообщение о смерти музыканта появилось на его официальной странице в фейсбуке*. «С глубокой печалью семья легендарного вибрафониста, композитора и продюсера Роя Айерса сообщает о его кончине, которая произошла 4 марта 2025 года в Нью-Йорке после продолжительной болезни. Он прожил прекрасные 84 года, и его будет очень не хватать», — гласит текст.