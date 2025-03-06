Умер пионер джаз-фанка Рой Айерс

В возрасте 84 лет скончался Рой Айерс, пионер джаз-фанка и автор хита «Everybody Loves the Sunshine», пишет The Guardian.
Сообщение о смерти музыканта появилось на его официальной странице в фейсбуке*. «С глубокой печалью семья легендарного вибрафониста, композитора и продюсера Роя Айерса сообщает о его кончине, которая произошла 4 марта 2025 года в Нью-Йорке после продолжительной болезни. Он прожил прекрасные 84 года, и его будет очень не хватать», — гласит текст.
Айерс родился в Лос-Анджелесе 10 сентября 1940 года. Он выпустил свой дебютный альбом «West Coast Vibes» в 1963 году и записал ряд сольных пластинок.
Затем он создал свою группу Roy Ayers Ubiquity и разработал свое фирменное джаз-фанковое звучание. Рой играл на вибрафоне — инструменте, который он решил освоить после встречи с джазовым музыкантом Лайонелом Хэмптоном. Тот подарил ему пару молоточков, когда ему было пять лет.
В 1976 году он выпустил свой самый известный трек «Everybody Loves the Sunshine» — плавную песню о неспешных летних днях.
Песня стала одной из самых семплируемых джазовых записей в истории. Популярность песни обеспечила Айерсу постоянное участие в фестивалях по всему миру, включая лондонский Maiden Voyage, хедлайнером которого он стал в 2019 году.
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