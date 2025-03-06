108-летняя японка стала старейшим в мире парикмахером

«Я хотела как можно быстрее догнать и перегнать старших учеников, поэтому я очень много работала и старалась изо всех сил», — рассказала она газете Asahi Shimbun в начале этого года. В 1936 году она получила лицензию парикмахера и три года спустя вместе с мужем Дзиро открыла собственное дело.