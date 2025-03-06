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108-летняя японка стала старейшим в мире парикмахером

Сегодня в 09:14
Фото: guinnessworldrecords

108-летняя японка Сицуи Хакоиси стала старейшей в мире женщиной-парикмахером, спустя 90 лет после того, как она впервые начала профессионально стричь волосы. Об этом сообщает The Guardian.

Хакоиси получила официальное признание от Книги рекордов Гиннесса. Женщина заявила, что не собирается прекращать работу в своем салоне в городе Накагава префектуры Тотиги.

«Я действительно переполнена счастьем. Я благодарна всем членам общины. Я никогда этого не забуду», — сказала она.

Хакоиси родилась 10 ноября 1916 года в семье фермеров в Накагаве. В возрасте 14 лет она переехала в Токио и устроилась работать ученицей парикмахера, тайно отрабатывая свои приемы до поздней ночи, пока ее коллеги ходили на свидания.

«Я хотела как можно быстрее догнать и перегнать старших учеников, поэтому я очень много работала и старалась изо всех сил», — рассказала она газете Asahi Shimbun в начале этого года. В 1936 году она получила лицензию парикмахера и три года спустя вместе с мужем Дзиро открыла собственное дело.

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