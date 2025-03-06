В России рекордно упало число средств для медикаментозных абортов

В 2024 году в России зафиксирован рекордный спад оборота препаратов для медикаментозного прерывания беременности. Об этом пишет «Коммерсант».
По данным аналитики RNC Pharma, с которыми ознакомилось издание, поставки мизопростола и мифепристона в медучреждения упали на 33% по сравнению с 2023 годом и на 46% относительно 2022-го.
В 2024 году в клиники поступило 636 тыс. упаковок абортивных препаратов против 950 тыс. в 2023-м. В то же время более 500 частных клиник отказались от лицензий на аборты, а в 20 регионах введены штрафы до 200 тыс. рублей за склонение к прерыванию беременности. По данным Минздрава, число абортов сократилось с 500 тыс. в 2022 году до менее 400 тыс. в 2024-м.
Эксперты связывают тренд с сокращением числа абортов на фоне ужесточения законодательства, роста репродуктивной грамотности и, возможно, снижения половой активности из‑за стрессов и социальных факторов
При этом продажи контрацептивов растут: в 2024 году аптеки продали 2,3 млн упаковок экстренные средств вроде «Постинора» и «Эскапела» (+1% к 2023 году) на сумму 1,78 млрд рублей. С начала года эти средства стали доступны без рецепта. Продажи гормональных препаратов выросли на 4% в количестве (21 млн упаковок) и на 15% в денежном выражении (31,5 млрд рублей). Несмотря на рост расходов на 7,7% (7,4 млрд рублей), в натуральном выражении продажи упали на 5%. В январе 2025-го спад составил 11,2%.