В России рекордно упало число средств для медикаментозных абортов

В 2024 году в клиники поступило 636 тыс. упаковок абортивных препаратов против 950 тыс. в 2023-м. В то же время более 500 частных клиник отказались от лицензий на аборты, а в 20 регионах введены штрафы до 200 тыс. рублей за склонение к прерыванию беременности. По данным Минздрава, число абортов сократилось с 500 тыс. в 2022 году до менее 400 тыс. в 2024-м.