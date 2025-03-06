В России рекордно упало число средств для медикаментозных абортов

Сегодня / 06:23
«Живите прошлым, а мы будем делать кино»: Андреасян прокомментировал конфликт со студентами
Сегодня / 08:28
Режиссеры «Подземелий и драконов» займутся экранизацией «Монополии»
Сегодня / 08:21
Семья 13-летнего Жоры уехала из Москвы из‑за травли после концерта DaBaby
Сегодня / 07:58
Four Seasons запускает тур по местам съемок «Белого лотоса»
Сегодня / 07:22
Глава Naughty Dog Нил Дракманн: «Не ждите продолжения The Last of Us»
Сегодня / 06:48
«Не осталось ни одной пары Yeezy»: adidas распродал остатки коллекции Канье Уэста
Сегодня / 00:13
Олень-мутант охотится за людьми в трейлере хоррора «Бэмби: Расплата»
Сегодня / 23:18
Киган-Майкл Ки присоединится к сериалу «Убийства в одном здании»
Сегодня / 22:23
В Англии мужчина превратил яму на дороге в арт-объект, чтобы ремонтники наконец ее убрали
Сегодня / 21:28
На Кубе уже на сутки задержали самолет авиакомпании «Россия»
Вчера / 20:42
Джанкарло Эспозито сыграет в комедийном триллере «Убей меня»
Вчера / 19:30
Сэм Уортингтон снимется в мини-сериале «Я найду тебя» по роману Харлана Кобена
Вчера / 18:55
Роберт Дауни-младший самостоятельно пишет предысторию Доктора Дума для следующих «Мстителей»
Вчера / 18:49
Shaman запретили регистрировать бренд «Я русский»
Вчера / 18:38
Николас Кейдж появился в трейлере вестерна «Gunslingers»
Вчера / 18:07
Режиссер «Каникул президента» Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет
Вчера / 17:58
Ритмичная музыка может улучшить работу мозга и поднять настроение
Вчера / 17:22
Нил Гейман попросил суд США отклонить поданный против него иск об изнасиловании
Вчера / 17:05
Дымящиеся склоны Везувия и архивные кадры из 70-х в трейлере фильма «Pink Floyd в Помпеях»
Вчера / 16:58
Власти Вологодской области захотели отменить запрет на привлечение иностранцев к работе на стройках
Вчера / 16:32
Джесси Айзенберг получил польское гражданство
Вчера / 15:57
На Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась огромная надувная Ким Кардашьян
Вчера / 15:46
РИА «Новости»: против Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от армии
Вчера / 15:34
Сиквел «Счастливчика Гилмора» выйдет на Netflix 25 июля
Вчера / 15:21
Съемки «Энолы Холмс-3» начнутся через несколько недель
Вчера / 15:20
Дэвид Аркетт появится в «Крике-7», несмотря на смерть персонажа
Вчера / 14:59
Американская газета отключила бота с ИИ, который начал оправдывать ку-клукс-клан
Вчера / 14:33
Маколей Калкин плакал после победы Кирана на «Оскаре»

В России рекордно упало число средств для медикаментозных абортов

Сегодня в 09:08
Фото: Агентство «Москва»

В 2024 году в России зафиксирован рекордный спад оборота препаратов для медикаментозного прерывания беременности. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным аналитики RNC Pharma, с которыми ознакомилось издание, поставки мизопростола и мифепристона в медучреждения упали на 33% по сравнению с 2023 годом и на 46% относительно 2022-го.

В 2024 году в клиники поступило 636 тыс. упаковок абортивных препаратов против 950 тыс. в 2023-м. В то же время более 500 частных клиник отказались от лицензий на аборты, а в 20 регионах введены штрафы до 200 тыс. рублей за склонение к прерыванию беременности. По данным Минздрава, число абортов сократилось с 500 тыс. в 2022 году до менее 400 тыс. в 2024-м.

Эксперты связывают тренд с сокращением числа абортов на фоне ужесточения законодательства, роста репродуктивной грамотности и, возможно, снижения половой активности из‑за стрессов и социальных факторов

При этом продажи контрацептивов растут: в 2024 году аптеки продали 2,3 млн упаковок экстренные средств вроде «Постинора» и «Эскапела» (+1% к 2023 году) на сумму 1,78 млрд рублей. С начала года эти средства стали доступны без рецепта. Продажи гормональных препаратов выросли на 4% в количестве (21 млн упаковок) и на 15% в денежном выражении (31,5 млрд рублей). Несмотря на рост расходов на 7,7% (7,4 млрд рублей), в натуральном выражении продажи упали на 5%. В январе 2025-го спад составил 11,2%.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами