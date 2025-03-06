Режиссеры «Подземелий и драконов» займутся экранизацией «Монополии»

Дуэт Дейли и Голдштейна заработал успех в жанре экшен-комедий и заслужил репутацию мастеров, которые берут популярные IP и придают им уникальный и оригинальный подход. Они продемонстрировали это в фильме «Dungeons & Dragons: Честь среди воров», который написали и сняли для Paramount. Следующим проектом дуэта станет приключенческий боевик Мэйдей с Райаном Рейнольдсом и Кеннетом Браной — картина выйдет в этом году на Apple TV+ при участии Skydance.