Режиссеры «Подземелий и драконов» займутся экранизацией «Монополии»

Авторы фильма «Подземелья и драконы: Честь среди воров» напишут сценарий киноадаптации настольной игры «Монополия». Об этом пишет Deadline.
Режиссеры Джон Фрэнсис Дейли и Джонатан Голдштейн заключили сделку с киностудией Lionsgate. Проект будет разработан при участии продюсерской компании LuckyChap Марго Робби (работала над «Барби» и множеством других проектов) и подразделения Hasbro Entertainment.
«Мы знали, что LuckyChap станет маяком для лучших талантов в индустрии, и Lionsgate с Hasbro в восторге, что Голдштейн и Дейли присоединились к проекту. Мы давние поклонники их работы: они создают смелые, оригинальные и умные истории для самой широкой аудитории. Они идеальные креативщики для этой франшизы», — уверена сопрезидент Lionsgate Эрин Вестерман.
Дуэт Дейли и Голдштейна заработал успех в жанре экшен-комедий и заслужил репутацию мастеров, которые берут популярные IP и придают им уникальный и оригинальный подход. Они продемонстрировали это в фильме «Dungeons & Dragons: Честь среди воров», который написали и сняли для Paramount. Следующим проектом дуэта станет приключенческий боевик Мэйдей с Райаном Рейнольдсом и Кеннетом Браной — картина выйдет в этом году на Apple TV+ при участии Skydance.
Monopoly, вышедшая в 1935 году, предлагает игрокам скупать недвижимость, избегать банкротства и тюрьмы. Её создали для критики концентрации богатства в экономике. За 90 лет продано около миллиарда копий, а споры вокруг игрового стола стали легендой.
ionsgate давно пытается экранизировать «Монополию» : ранее к проекту привлекали Кевина Харта и Тима Стори, но идея не была реализована. Теперь права на адаптацию продлены после покупки киноподразделения Hasbro.