Семья 13-летнего Жоры уехала из Москвы из‑за травли после концерта DaBaby

Семья 13-летнего мальчика по имени Жора, которого стошнило на концерте DaBaby, уехала из Москвы из‑за травли. Об этом сообщает Mash.
По данным телеграм-канала, семья уехала на дачу минимум на месяц, так как над ребенком издевались в школе и в интернете.
28 февраля Жора забрался на сцену VK Stadium во время выступления американского рэпера DaBaby. Он скакал по ней от радости, но перенервничал, и его трижды стошнило.
После этого мальчику передали микрофон, и он прокричал: «Привет, Москва!», а затем Жору увели. Видео с ним завирусилось в сети. Пользователи стали называть его легендой и отмечали, что он «сделал этот вечер».