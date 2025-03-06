Семья 13-летнего Жоры уехала из Москвы из‑за травли после концерта DaBaby

Сегодня / 06:23
«Живите прошлым, а мы будем делать кино»: Андреасян прокомментировал конфликт со студентами
Сегодня / 09:08
В России рекордно упало число средств для медикаментозных абортов
Сегодня / 08:28
Режиссеры «Подземелий и драконов» займутся экранизацией «Монополии»
Сегодня / 07:58
Four Seasons запускает тур по местам съемок «Белого лотоса»
Сегодня / 07:22
Глава Naughty Dog Нил Дракманн: «Не ждите продолжения The Last of Us»
Сегодня / 06:48
«Не осталось ни одной пары Yeezy»: adidas распродал остатки коллекции Канье Уэста
Сегодня / 00:13
Олень-мутант охотится за людьми в трейлере хоррора «Бэмби: Расплата»
Сегодня / 23:18
Киган-Майкл Ки присоединится к сериалу «Убийства в одном здании»
Сегодня / 22:23
В Англии мужчина превратил яму на дороге в арт-объект, чтобы ремонтники наконец ее убрали
Сегодня / 21:28
На Кубе уже на сутки задержали самолет авиакомпании «Россия»
Вчера / 20:42
Джанкарло Эспозито сыграет в комедийном триллере «Убей меня»
Вчера / 19:30
Сэм Уортингтон снимется в мини-сериале «Я найду тебя» по роману Харлана Кобена
Вчера / 18:55
Роберт Дауни-младший самостоятельно пишет предысторию Доктора Дума для следующих «Мстителей»
Вчера / 18:49
Shaman запретили регистрировать бренд «Я русский»
Вчера / 18:38
Николас Кейдж появился в трейлере вестерна «Gunslingers»
Вчера / 18:07
Режиссер «Каникул президента» Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет
Вчера / 17:58
Ритмичная музыка может улучшить работу мозга и поднять настроение
Вчера / 17:22
Нил Гейман попросил суд США отклонить поданный против него иск об изнасиловании
Вчера / 17:05
Дымящиеся склоны Везувия и архивные кадры из 70-х в трейлере фильма «Pink Floyd в Помпеях»
Вчера / 16:58
Власти Вологодской области захотели отменить запрет на привлечение иностранцев к работе на стройках
Вчера / 16:32
Джесси Айзенберг получил польское гражданство
Вчера / 15:57
На Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась огромная надувная Ким Кардашьян
Вчера / 15:46
РИА «Новости»: против Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от армии
Вчера / 15:34
Сиквел «Счастливчика Гилмора» выйдет на Netflix 25 июля
Вчера / 15:21
Съемки «Энолы Холмс-3» начнутся через несколько недель
Вчера / 15:20
Дэвид Аркетт появится в «Крике-7», несмотря на смерть персонажа
Вчера / 14:59
Американская газета отключила бота с ИИ, который начал оправдывать ку-клукс-клан
Вчера / 14:33
Маколей Калкин плакал после победы Кирана на «Оскаре»

Семья 13-летнего Жоры уехала из Москвы из‑за травли после концерта DaBaby

Сегодня в 08:21
Фото: Paras Griffin/Getty Images

Семья 13-летнего мальчика по имени Жора, которого стошнило на концерте DaBaby, уехала из Москвы из‑за травли. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, семья уехала на дачу минимум на месяц, так как над ребенком издевались в школе и в интернете.

28 февраля Жора забрался на сцену VK Stadium во время выступления американского рэпера DaBaby. Он скакал по ней от радости, но перенервничал, и его трижды стошнило.

После этого мальчику передали микрофон, и он прокричал: «Привет, Москва!», а затем Жору увели. Видео с ним завирусилось в сети. Пользователи стали называть его легендой и отмечали, что он «сделал этот вечер».

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами