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Four Seasons запускает тур по местам съемок «Белого лотоса»

Сегодня в 07:58
Фото: Rip Cord Productions

Канадская сеть отелей Four Seasons запускает 20-дневный тур по местам съемок сериала HBO «Белый лотос».

Передвигаться участники будут на борту частного самолета Four Seasons Private Jet Experience с остановками в самых интересных местах мира. С 7 по 26 мая 2026 года они посетят Сингапур, Мальдивы, Таормину, Марракеш, Таиланд, Невис, Мехико и Мауи.

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© Фото: Four Seasons
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© Фото: Four Seasons
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© Фото: Four Seasons
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© Фото: Four Seasons

Проживать гости будут исключительно в отелях и курортах Four Seasons. Среди основных событий путешествия — три ночи на курорте Four Seasons Resort Koh Samui в Таиланде, где снимался третий сезон «Белого лотоса».

Все участники смогут заняться снорклингом под руководством эксперта — морского биолога, принять участие в тренировке по муай-тай на культовом боксерском ринге, расположенном на холмах с видом на океан и джунгли, и насладиться спа-процедурами, вдохновленными тропической природой курорта.

В Таормине (Сицилия), которая была местом действия второго сезона, гости проведут три ночи в San Domenico Palace Taormina, a Four Seasons Hotel. Они отправятся на велосипедах в живописные винодельни вокруг вулкана Этна, займутся утренней йогой в садах Бельведера и прогуляются по выложенным галькой улочкам исторического города.

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© Фото: Four Seasons
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© Фото: Four Seasons
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© Фото: Four Seasons

«Маршрут World of Wellness был разработан с учетом пожеланий гостей, поскольку все большее влияние на путешественников оказывают места, которыми они наслаждаются на экранах. Это новое путешествие идеально подходит для удовлетворения этого спроса, персонализируя предложения для каждого гостя на каждом этапе пути. Такое путешествие бывает раз в жизни, и нам не терпится отправиться в полет в 2026 году», — отметил Марк Шпайхерт, исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Four Seasons.

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