Four Seasons запускает тур по местам съемок «Белого лотоса»

«Маршрут World of Wellness был разработан с учетом пожеланий гостей, поскольку все большее влияние на путешественников оказывают места, которыми они наслаждаются на экранах. Это новое путешествие идеально подходит для удовлетворения этого спроса, персонализируя предложения для каждого гостя на каждом этапе пути. Такое путешествие бывает раз в жизни, и нам не терпится отправиться в полет в 2026 году», — отметил Марк Шпайхерт, исполнительный вице-президент и главный коммерческий директор Four Seasons.