Глава Naughty Dog Нил Дракманн: «Не ждите продолжения The Last of Us»

Сейчас студия занята другим проектом — научно-фантастической игрой Intergalactic: The Heretic Prophet, представленной в декабре 2024 года. Она расскажет историю охотницы за головами Джордан, которая оказывается на загадочной планете Семпирия, потерявшей связь с галактикой сотни лет назад. Это шаг Naughty Dog в сторону масштабного sci-fi, отходящий от постапокалиптической вселенной The Last of Us.