Глава Naughty Dog Нил Дракманн: «Не ждите продолжения The Last of Us»

Креативный директор и глава видеоигровой студии Naughty Dog Нил Дракманн допустил, что The Last of Us Part III может никогда не выйти. Об этом он рассказал в интервью изданию Variety.
«Я ждал этот вопрос. Пожалуй, единственное, что я могу сказать: не стоит рассчитывать на продолжение The Last of Us. Возможно, на этом все и закончится», — ответил он.
Сейчас студия занята другим проектом — научно-фантастической игрой Intergalactic: The Heretic Prophet, представленной в декабре 2024 года. Она расскажет историю охотницы за головами Джордан, которая оказывается на загадочной планете Семпирия, потерявшей связь с галактикой сотни лет назад. Это шаг Naughty Dog в сторону масштабного sci-fi, отходящий от постапокалиптической вселенной The Last of Us.
Пока игровая сага, возможно, подходит к концу, ее телевизионная адаптация набирает обороты. Второй сезон сериала от HBO стартует 13 апреля — журналистам передали новые кадры с Элли (Белла Рэмси), Джоэлом (Педро Паскаль) и дебютанткой Эбби (Кейтлин Девер), чья роль во второй части игры вызвала бурные обсуждения.
В то же время Дракманн и шоураннер сериала Крейг Мазин все еще не уверены в том, сколько эпизодов в итоге получит сериальная адаптация «Одних из нас».
«Похоже, у нас будет еще один или два сезона. Снимать становится сложнее, ведь каждый эпизод получается масштабным. Не хочется ждать четыре года ради 17 эпизодов в конце… или чего‑то подобного», — говорит Мазин.
Во втором сезоне зрители увидят встречу Джоэла с терапевтом. Эта сцена изначально должна была появиться в первом сезоне, но потом сценаристы убрали ее из сюжета.
«В первом сезоне была сцена, где Джоэл встречался с терапевтом в бостонском квартале. Я считал это прекрасным способом раскрыть персонаж и стены, за которыми он скрывает травмы и потери», — отметил исполнитель роли Педро Паскаль.
«Педро был недоволен ее удалением, сказал, что был готов снять только ее и больше ничего. Терапия — фантастическое зеркало, которое показывает не только, о чем человек думает на самом деле, но и то, о чем он умалчивает», — добавил Мазин.
Кроме того, в продолжении Джоэл и Элли будут проводить все больше времени вдали друг от друга. Разделение с напарницей было «болезненным» для Паскаля.
«Белла и я неразрывно связаны. Не быть рядом с ней в каждом эпизоде ощущалось как жестокое разделение. Это было полезно для моей созависимой натуры, но плохо для сердца», — поделился актер.
«Для меня это знак взросления Элли. В первом сезоне мы с Педро были вместе буквально везде. Во втором сезоне Элли более одинока. Это был более изолированный опыт, но я не считаю его негативным», — пояснила актриса Белла Рэмси.