«Не осталось ни одной пары Yeezy»: adidas распродал остатки коллекции Канье Уэста

Компания adidas сообщила, что распродала все остатки коллекции Канье Уэста.
«Не осталось ни одной обуви Yeezy. Все это было продано, и этот эпизод остался позади», — сказал финансовый директор adidas Харм Олмейер.
Рэпер заключил сделку с adidas в 2013 году на сумму более 1 млрд долларов. Партнерство резко закончилось в октябре 2022 года, после антисемитских комментариев Уэста.
Прекращение сотрудничества повлияло на прибыль компании более чем на 246 млн долларов. «adidas не терпит антисемитизма и любых других проявлений ненависти. Недавние комментарии и действия [Уэста] были неприемлемыми, полными ненависти и опасности, и они нарушают ценности компании: разнообразие и инклюзивность, взаимоуважение и справедливость», — заявили тогда в компании.
Бренд начал распродавать оставшиеся запасы обуви Yeezy в мае 2023 года, пообещав пожертвовать часть вырученных средств организациям по борьбе с антисемитизмом, включая Антидиффамационную лигу.