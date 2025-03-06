«Не осталось ни одной пары Yeezy»: adidas распродал остатки коллекции Канье Уэста

Прекращение сотрудничества повлияло на прибыль компании более чем на 246 млн долларов. «adidas не терпит антисемитизма и любых других проявлений ненависти. Недавние комментарии и действия [Уэста] были неприемлемыми, полными ненависти и опасности, и они нарушают ценности компании: разнообразие и инклюзивность, взаимоуважение и справедливость», — заявили тогда в компании.