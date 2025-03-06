«Живите прошлым, а мы будем делать кино»: Андреасян прокомментировал конфликт со студентами

«Я считаю, что именно из‑за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии . Именно из‑за этих киношкол у нас в стране дефицит кадров. Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом . Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений, не стоит.