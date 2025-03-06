«Живите прошлым, а мы будем делать кино»: Андреасян прокомментировал конфликт со студентами

Сарик Андреасян прокомментировал конфликт со студентами Московской международной киношколы.
Он заявил, что от своих слов не отказывается, и подчеркнул, что в российских киновузах необходимо провести реформу. По словам режиссера, его попросили приехать в киношколу, чтобы посмотреть короткометражку, которую снял сын его друга, и он не имел представления, к какой аудитории едет.
«Я считаю, что именно из‑за таких киношкол и такой системы образования в нашей стране никогда не будет полноценной киноиндустрии. Именно из‑за этих киношкол у нас в стране дефицит кадров. Учеников по-прежнему учат взлетать на кукурузниках и не дают шанса и умения управлять боингом. Мышление настолько унылое и однобокое, что ожидать того, что мы сможем быть передовой страной в индустрии развлечений, не стоит.
Пока ученикам засоряют мозг, ничего ждать не стоит. Именно эти киношколы воспитывают тех самых либералов, которые ненавидят свою страну и пытаются провоцировать любого, кто мыслит не так, как им рассказали», — написал он.
Андреасян заявил, что через несколько лет эти ученики выйдут в настоящий мир кино и поймут, что он пытался им сказать.
«Моя ошибка лишь в том, что я поверил, что можно честно вести разговор с теми, кто на это не готов. Тарковский в помощь, ребята! Живите прошлым, а мы будем делать кино сегодняшнее и будущее. Я всем желаю хорошего воспитания, а себе — лучше управлять собственным гневом», — заключил он.