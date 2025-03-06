Олень-мутант охотится за людьми в трейлере хоррора «Бэмби: Расплата»

На ютуб-канале JBlo Horror опубликовали трейлер фильма «Бэмби: Расплата», созданного авторами слэшера «Винни-Пух: Кровь и мед» Риса Фрейка-Уотерфилда, Стюарта Олсона, Скотта Чемберса и Николь Холланд.
В своем новом проекте они переосмыслили классическую историю об олененке Бэмби, потерявшего мать из‑за охотников. В хоррор-версии кинематографистов Бэмби не только вырастает, но и мутирует — и отправляется мстить людям за трагедию.
Трейлер показывает столкновение различных героев с кровожадным оленем, который может остановить автомобиль, ворваться в чей‑нибудь дом и даже откусить голову зазевавшемуся человеку.
Режиссером фильма ужасов выступил Дэн Аллен, известный по фильму «Мумия возрождается». Он монтировал картину «Винни-Пух: Кровь и мед 2» — она вышла на экраны в 2024 году. Сценарий «Бэмби: Расплата» написала Риз Уоррингтон.
Роли в ленте исполнили Роксанна Макки («Игра престолов»), Никола Райт («Шкатулка дьявола: Пробуждение зла»), Самира Майти, Расселл Джеффри Бэнкс («Дом призраков»), Том Мулрон, Катрин Адамс, Алекс Кук, Биг Тобз и другие артисты.
Оператором картины стал Винс Найт, снявший обе части «Винни-Пуха: Кровь и мед». Он же работал над хоррорам «Пиноккио: Раскрепощенный» и «Питер Пэн. Кошмар в Нетландии».