Киган-Майкл Ки присоединится к сериалу «Убийства в одном здании»

Вчера / 15:46
РИА «Новости»: против Глеба Калюжного завели уголовное дело об уклонении от армии
Сегодня / 00:13
Олень-мутант охотится за людьми в трейлере хоррора «Бэмби: Расплата»
Сегодня / 22:23
В Англии мужчина превратил яму на дороге в арт-объект, чтобы ремонтники наконец ее убрали
Сегодня / 21:28
На Кубе уже на сутки задержали самолет авиакомпании «Россия»
Вчера / 20:42
Джанкарло Эспозито сыграет в комедийном триллере «Убей меня»
Вчера / 19:30
Сэм Уортингтон снимется в мини-сериале «Я найду тебя» по роману Харлана Кобена
Вчера / 18:55
Роберт Дауни-младший самостоятельно пишет предысторию Доктора Дума для следующих «Мстителей»
Вчера / 18:49
Shaman запретили регистрировать бренд «Я русский»
Вчера / 18:38
Николас Кейдж появился в трейлере вестерна «Gunslingers»
Вчера / 18:07
Режиссер «Каникул президента» Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет
Вчера / 17:58
Ритмичная музыка может улучшить работу мозга и поднять настроение
Вчера / 17:22
Нил Гейман попросил суд США отклонить поданный против него иск об изнасиловании
Вчера / 17:05
Дымящиеся склоны Везувия и архивные кадры из 70-х в трейлере фильма «Pink Floyd в Помпеях»
Вчера / 16:58
Власти Вологодской области захотели отменить запрет на привлечение иностранцев к работе на стройках
Вчера / 16:32
Джесси Айзенберг получил польское гражданство
Вчера / 15:57
На Таймс-сквер в Нью-Йорке появилась огромная надувная Ким Кардашьян
Вчера / 15:34
Сиквел «Счастливчика Гилмора» выйдет на Netflix 25 июля
Вчера / 15:21
Съемки «Энолы Холмс-3» начнутся через несколько недель
Вчера / 15:20
Дэвид Аркетт появится в «Крике-7», несмотря на смерть персонажа
Вчера / 14:59
Американская газета отключила бота с ИИ, который начал оправдывать ку-клукс-клан
Вчера / 14:33
Маколей Калкин плакал после победы Кирана на «Оскаре»
Вчера / 13:55
В Петербурге поставят памятник погибшим от коронавируса
Вчера / 13:47
«Я ненавижу авторское кино»: Сарик Андреасян поругался со студентами из‑за «Аноры» и Тарковского
Вчера / 13:03
Бен Стиллер звал Барака Обаму на съемки «Разделения»
Вчера / 12:55
FT: мировые цены на шоколад выросли из‑за незаконной добычи золота
Вчера / 12:52
80% первокурсников МФТИ справились с экзаменом советских времен
Вчера / 12:23
Дмитрий Глуховский* работает над сценарием новой игры по вселенной Metro
Вчера / 12:05
Балерина села на шпагат на двух движущихся квадроциклах и установила рекорд

Киган-Майкл Ки присоединится к сериалу «Убийства в одном здании»

Сегодня в 23:18
Фото: keeganmichaelkey

Американский актер и комик Киган-Майкл Ки, известный по мюзиклу «Вонка» и комедии «Игры с огнем», присоединится к сериалу «Убийства в одном здании». Об этом сообщил Deadline.

Ки снимется в пятом сезоне шоу. Кого именно он сыграет, пока держится в тайне. Роль актера описывается как повторяющаяся. Помимо Ки, в телепроекте появится Теа Леони.

В актерский состав сезона также войдут Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Майкл Сирил Крейтон Юджин Леви, Зак Галифианакис, Ева Лонгория, Мерил Стрип, Мелисса Маккарти, Джейн Линч, Ричард Кайнд, Кумэйл Нанджиани и Молли Шеннон.

Новые эпизоды расскажут о расследовании убийтсва Лестера. Съемки серий уже начались в Нью-Йорке. Когда продолжение «Убийств в одном здании» выйдет на экраны, еще не известно.

Сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.

Шоу повествует о трех соседях, увлеченных жанром тру-крайма. Их сыграли Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин. Когда в их элитном многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде произошло убийство, они запустили подкаст, в котором решили анализировать обстоятельства смерти соседа и выяснить правду о ней.

Четвертый сезон «Убийств в одном здании» стартовал в августе 2024 года на стриминговом сервисе Hulu. Он получил награду SAG за лучший актерский состав комедийного сериала, еще одну премию получил лично Мартин Шорт.

Расскажите друзьям
Читайте также
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2025, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами