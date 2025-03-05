Киган-Майкл Ки присоединится к сериалу «Убийства в одном здании»

Шоу повествует о трех соседях, увлеченных жанром тру-крайма. Их сыграли Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин. Когда в их элитном многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде произошло убийство, они запустили подкаст, в котором решили анализировать обстоятельства смерти соседа и выяснить правду о ней.