Киган-Майкл Ки присоединится к сериалу «Убийства в одном здании»

Американский актер и комик Киган-Майкл Ки, известный по мюзиклу «Вонка» и комедии «Игры с огнем», присоединится к сериалу «Убийства в одном здании». Об этом сообщил Deadline.
Ки снимется в пятом сезоне шоу. Кого именно он сыграет, пока держится в тайне. Роль актера описывается как повторяющаяся. Помимо Ки, в телепроекте появится Теа Леони.
В актерский состав сезона также войдут Стив Мартин, Мартин Шорт, Селена Гомес, Майкл Сирил Крейтон Юджин Леви, Зак Галифианакис, Ева Лонгория, Мерил Стрип, Мелисса Маккарти, Джейн Линч, Ричард Кайнд, Кумэйл Нанджиани и Молли Шеннон.
Новые эпизоды расскажут о расследовании убийтсва Лестера. Съемки серий уже начались в Нью-Йорке. Когда продолжение «Убийств в одном здании» выйдет на экраны, еще не известно.
Сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.
Шоу повествует о трех соседях, увлеченных жанром тру-крайма. Их сыграли Селена Гомес, Мартин Шорт и Стив Мартин. Когда в их элитном многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде произошло убийство, они запустили подкаст, в котором решили анализировать обстоятельства смерти соседа и выяснить правду о ней.
Четвертый сезон «Убийств в одном здании» стартовал в августе 2024 года на стриминговом сервисе Hulu. Он получил награду SAG за лучший актерский состав комедийного сериала, еще одну премию получил лично Мартин Шорт.