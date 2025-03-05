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В Англии мужчина превратил яму на дороге в арт-объект, чтобы ремонтники наконец ее убрали

Сегодня в 22:23
Фото: Jamex Coxall

Англичанин Джеймс Коксалл восемь месяцев ждал, пока выбоины на дороге к его деревне уберут, но так и не дождался. Тогда мужчина придумал необычный способ привлечь внимание к проблеме: он превратил яму в арт-объект, написал Good News Network.

Коксалл соорудил пару деревянных ног, одел их в джинсы и обувь — и установил кверх пятками в яме. Издалека фигура выглядела так, будто человек упал головой вперед и застрял под землей.

«Мы просто подумали, что это будет самый забавный способ как бы подчеркнуть выбоину. Нужно же смеяться и шутить, не так ли?» — отметил британец. Он поделился, что дети помогали ему создать дорожную инсталляцию.

В результате Джеймс не только повеселил соседей, но и побудил ремонтные бригады все-таки заняться состоянием дороги. Через четыре дня после появления арт-объекта яму засыпали. Инсталляцию Коксалла при этом не тронули.

«Они не закопали произведение искусства. Моя жена проезжала мимо, она выскочила из машины и спасла работу, лежающую на обочине дороги», — поделился Коксалл. Мужчина добавил, что ему понравилось создавать арт-объекты.

Джеймс намерен и дальше бороться с плохими дорогами в Великобритании таким образом. Он подумывает найти еще одну выбоину и разместить в ней модель тонущего «Титаника».

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