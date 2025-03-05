На Кубе уже на сутки задержали самолет авиакомпании «Россия»

В аэропорту кубинского города Варадеро на сутки задержали самолет авиакомпании «Россия», который должен отправиться в Москву. Об этом сообщил ТАСС.
Рейс должен был состояться 4 марта, вылет планировали на 19:25 по местному времени. В Москве на этот момент было бы уже 03:25 следующего дня. Но отправление самолета задержали «по техническим причинам».
В авиакомпании заявили, что пассажиров доставят в Москву на резервном самолете. Вылет ожидается в 19:10 по кубинскому времени (03:10 по московскому). Путешественники ожидают вылета в отеле.
Застряли на Кубе около 400 человек. Их обеспечивают питанием и напитками. «На стрессе сон пропал, пойдем в бар», — отметил один из туристов.
В ноябре 2024 года российские туристы уже сталкивались с долгой задержкой самолета. Тогда проблемы возникли у авиакомпании Nordwind. Ей пришлось отложить вылет в Варадеро из Москвы из‑за дефецита топлива в аэропортах Кубы.