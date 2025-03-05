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Роберт Дауни-младший самостоятельно пишет предысторию Доктора Дума для следующих «Мстителей»

Вчера в 18:55
Фото: Michael Buckner/Getty Images

Роберт Дауни-младший самостоятельно пишет предысторию Доктора Дума, которого сыграет в следующем фильме «Мстителей». Актер «очень погружен» в создание образа, рассказали режиссеры братья Руссо в интервью Entertainment Tonight.

По их словам, Дауни-младший лично подбирает дизайны для костюма антагониста. 2 марта в сети появились концепт-арты к грядущему блокбастеру «Мстители: Судный день», большая часть из них была с изображением Доктора Дум.

На одном из артов Дум сидит на троне, на другом — проводит суд над пленным Ридом Ричардсом. Рядом с ним стоят Шериф Стрэндж (альтернативная версия Доктора Стрэнджа из комиксов) и Черная Вдова Елена Белова.

Выход ленты «Мстители: Судный день» запланирован на май 2026 года. Джо и Энтони Руссо не раскрыли детали сюжета, но раньше допускали, что хронометраж составит около двух с половиной или трех часов.

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