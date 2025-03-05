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Джанкарло Эспозито сыграет в комедийном триллере «Убей меня»

Вчера в 20:42
Фото: thegiancarloesposito

Американский актер Джанкарло Эспозито, известный по сериалам «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», появится в комедийном триллере «Убей меня». Об этом сообщил Deadline.

В картине также примут участие Чарли Дей («В Филадельфии всегда солнечно») и Эллисон Уильямс («М3ГАН»). Дей сыграет мужчину по имени Джимми, который приходит в себя в ванной после попытки покончить с собой.

Герой почти уверен, что не пытался совершить суицид. Вместе с оператором экстренной службы Марго он начнет расследование, чтобы выяснить, кто пытался его убить: другой человек или его собственная депрессия.

Какую роль исполняет Эспозито, неизвестно. Режиссером и автором сценария фильма стал Питер Уоррен. Над картиной работают XYZ Films, Майк Ричардсон и Кейт Голдберг из Dark Horse Entertainment, Чарли Дэй и Питер Уоррен, а также Натали Мецгер из Vanishing Angle.

Съемки ленты уже завершились в американском штате Юта. Исполнительными продюсерами на них выступили Пол Швейк и Кейси Адлер, Мэтт Миллер, Тимо Аргилландер, Андреа Скарсо, Эллисон Уильямс, Оли Стронг, Ронни Эксли, Джереми России, Шон Краевски, Эрик Бромберг и Эспозито.

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