Shaman запретили регистрировать бренд «Я русский»

Роспатент отказался регистрировать бренд «Я русский» по запросу Shaman. Однако отказ предварительный, поэтому певец может его оспорить в течение полугода, сообщает Baza.
Shaman подал заявки в Роспатент в октябре 2024-го, пишет Baza. Ярослав Дронов (настоящее имя певца) хотел продавать под брендом «Я русский» алкоголь, шампуни, пены для ванн, мыло, ароматизаторы воздуха, гели для волос, зубные порошки, помаду, блестки для ногтей, игрушки для взрослых и не только.
Как пишет Baza, регистрации бренда противостояли депутаты Госдумы, представители движения «Ветераны России» и другие общественники. Они считали, что Дронов пытается монополизировать бренда «Я русский». По данным канала, они обращались в Роспатент с возражениями, что привязка словосочетания «Я русский» к алкогольной продукции аморально и нарушает закон.
Shaman прокомментировал отказ в своем телеграм-канале. По его словам, он уже знал, что ему откажут, когда подавал заявку, и у него была задумка. Теперь же Дронов уверен, что название его песни и «сакральные для нашего народа слова» «не достанутся никому».
«Я изначально понимал, что регистрация бренда „Я русский“ невозможна! Но я сознательно пошел на риски и принял на себя весь огонь общественного мнения. Я был вынужден подать документы в Роспатент и тем самым привлечь внимание к тому, что огромное число крупных бизнесменов, предпринимателей, а также моих недоброжелателей пытаются использовать фразу „Я русский“ для реализации в том числе алкогольной продукции, игрушек для взрослых и всякого рода ширпотреба сомнительного качества, которое в перспективе могло бы навредить здоровью наших сограждан», — написал Дронов.