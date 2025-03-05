Сэм Уортингтон снимется в мини-сериале «Я найду тебя» по роману Харлана Кобена

Австралийский актер Сэм Уортингтон, известный по фильмам «Аватар» и «Битва титанов», снимется в мини-сериале «Я найду тебя» по одноименному роману Харлана Кобена. Его выпустит Netflix, сообщил Deadline.
Уортингтон сыграет мужчину по имени Дэвид Берроуз, который отбывает пожизненное заключение за убийство собственного сына. Герой не совершал преступление, но наказывает себя за него каждый день.
Однажды Дэвид получает доказательства того, что его ребенок может быть его жив. Тогда Берроуз решает, что ему нужно сбежать из тюрьмы, чтобы узнать правду.
Шоураннером сериала выступил Роберт Халл, работавший над сериалами «Бог меня зафрендил» и «Готэм». Он создал адаптацию книги Кобена совместно с писателем. Сопродюсерами проекта стали Брайан Уайнбрандт, Стивен Лилиен и Джон Вебер.
«Я найду тебя» станет уже далеко не первой экранизаций творчества Кобена на Netflix. Ранее стриминговый сервис выпустил сериалы «Единожды солгав», «Скучаю по тебе», «Прошлое не отпустит», «Незнакомец», «Невиновен» и другие.