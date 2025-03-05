Николас Кейдж появился в трейлере вестерна «Gunslingers»

На ютуб-канале Lionsgate Movies опубликовали трейлер фильма «Gunslingers» Брайана Скибы, режиссера «По следу хакера» с Эмилем Хиршем и «Второго» с Райаном Филлиппом.
Новый проект кинематографиста — вестерн, одну из центральных ролей в котором исполнил Николас Кейдж, звезда «Собирателя душ» и «Знамения». Его коллегами по картине стали Стивен Дорфф («Настоящий детектив») и Хизер Грэм («Из ада»).
Фильм выйдет на экраны 11 апреля. Он расскажет, как самый разыскиваемый человек в Америке появился в маленьком городке в штате Кентукки. Его приезд привлек людей, жаждущих мести и выкупа за голову преступника.
Охота за героем приводит к тому, что братья начинают сражаться друг с другом, а пули свистят во всех уголках города. Пока тихая жизнь Кентукки превращается в хаос, молниеносный стрелок заставляет своих врагов заплатить высокую цену за жадность.
Актерский состав проекта дополнили Скарлет Сталлоне, Ма Ци, Костас Мандилор, Бре Блэр, Ник Барнс и Уилльям МакНамара. Сценарий вестерна написал Скиба. Среди продюсеров ленты — Рэндолл Батинкофф, Лори Лав и Скотт Рид.