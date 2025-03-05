Ритмичная музыка может улучшить работу мозга и поднять настроение

Один из авторов исследования Пабло Риполлес также отметил, что в ходе работы обнаружилась связь между улучшением настроения во время прослушивания и скоростью, с которой участники давали правильные ответы. Ученые считают, что такая музыка достаточно заводная и не вызывает негатива, но в ней не должно быть слов и резких изменений темпа, которые могут отвлечь.