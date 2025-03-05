Ритмичная музыка может улучшить работу мозга и поднять настроение

Ритмичная инструментальная музыка может стимулировать активность мозга. Веселые треки помогли людям быстрее выполнить сложные когнитивные задачи на тестах, сообщает The Times со ссылкой на исследования университета Нью-Йорка и Стендфордского университета США.
В эксперименте приняли участие 280 участников, разделенных на четыре группы, каждой из которых включали разную музыку. Они слышали либо поп- и рок-хиты, либо типичный офисный шум, либо подборку успокаивающих мелодий из Spotify, либо музыку для работы — инструментальные треки с ярко выраженным ритмом.
Участники эксперимента решали тест со стрелками: им нужно было найти стрелки с правильным направлением на экране или листе бумаги, а вокруг них были расставлены символы с разными направлениями. Слушатели простой ритмичной музыки справлялись в среднем на 7% лучше остальных.
Один из авторов исследования Пабло Риполлес также отметил, что в ходе работы обнаружилась связь между улучшением настроения во время прослушивания и скоростью, с которой участники давали правильные ответы. Ученые считают, что такая музыка достаточно заводная и не вызывает негатива, но в ней не должно быть слов и резких изменений темпа, которые могут отвлечь.