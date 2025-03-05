Режиссер «Каникул президента» Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет

Илья Шерстобитов родился 11 апреля 1976 года. В 2010-х годах он выпустил несколько короткометражных картин. В 2018 году на экраны вышли «Каникулы президента», принесшие режиссеру известность. В качестве продюсера он также работал над сериалами «Венец творения», «Вспоминая тебя» и фильмами «Фанаты», «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали».