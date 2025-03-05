Режиссер «Каникул президента» Илья Шерстобитов умер в возрасте 48 лет

Умер российский режиссер Илья Шерстобитов, известный по комедии «Каникулы президента». Ему было 48 лет, сообщили на сайте Института кино и телевидения (ГИТР).
Причины смерти Шерстобитова не называются. Коллеги кинематографиста из ГИТРа назвали его «талантливым режиссером, сценаристом, кинопродюсером». В вузе специалист преподавал режиссуру.
«Он очень любил своих студентов, а они любили его в ответ. В нашей памяти он навсегда останется добрый другом, целеустремленным, талантливым профессионалом и любимым мастером», — отметили в ГИТРе.
Там добавили, что Шерстобитов «был предан искусству» и «верил в силу кино как инструмента диалога». По словам коллег, режиссер «никогда не боялся экспериментировать», а его фильмы запоминались «новизной, нестандартным видением, смелостью».
«Илья посвятил свою жизнь кино, создавая проекты, которые находили отклик у зрителей и критиков. Его работы, отмеченные глубиной и оригинальностью, демонстрировали редкое умение соединять художественное видение с четкой организацией процесса», — сказали в ГИТРе.
Телеграм-канал Shot утверждает, что причиной смерти Шерстобитова стала острая сердечная недостаточность. В последнее время, как написал источник, кинематографист жаловался на аритмию, сильную усталость и пониженное давление. 28 марта режиссеру резко стало плохо, и его экстренно госпитализировали в Москве.
Илья Шерстобитов родился 11 апреля 1976 года. В 2010-х годах он выпустил несколько короткометражных картин. В 2018 году на экраны вышли «Каникулы президента», принесшие режиссеру известность. В качестве продюсера он также работал над сериалами «Венец творения», «Вспоминая тебя» и фильмами «Фанаты», «Сдохнуть нужно, чтоб вы приехали».