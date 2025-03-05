Власти Вологодской области захотели отменить запрет на привлечение иностранцев к работе на стройках

Максимальное число работников, участвующих в строительстве комплекса по производству окатышей до 2027 года, — 2168, поэтому необходимости в ужесточении регионального миграционного законодательства нет, сообщили РБК в пресс-службе местного правительства. Однако приоритет при найме будет отдаваться местным жителям и гражданам РФ, добавили там. Строителей переселят из хостелов в городок на территории завода. В МВД РФ предложили вологодским властям организовать систему контроля порядка пребывания мигрантов на территории области.