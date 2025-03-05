Власти Вологодской области захотели отменить запрет на привлечение иностранцев к работе на стройках

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов предложил отменить запрет на привлечение иностранных граждан к строительным работам. Ограничение начало действовать в регионе меньше недели назад, сообщает РБК.
Филимонов ввел запрет на работу иностранцев на стройках постановлением от 27 февраля. После этого в Вологодской области выросло число вакансий в строительной сфере, а безработных граждан РФ, желающих заниматься строительством, оказалось недостаточно для покрытия спроса, следует из пояснительной записки.
При этом после введения запрета компания «Северсталь» предупреждала, что следом возникнут серьезные риски для реализации десятков проектов, включая инвестпрограмму с вложениями более 120 млрд рублей. В частности, трудности предрекали строительству комплекса по производству железорудных окатышей в Череповце.
Максимальное число работников, участвующих в строительстве комплекса по производству окатышей до 2027 года, — 2168, поэтому необходимости в ужесточении регионального миграционного законодательства нет, сообщили РБК в пресс-службе местного правительства. Однако приоритет при найме будет отдаваться местным жителям и гражданам РФ, добавили там. Строителей переселят из хостелов в городок на территории завода. В МВД РФ предложили вологодским властям организовать систему контроля порядка пребывания мигрантов на территории области.
РБК пишет о конфликте губернатора Филимонова и основного бенефициара «Северстали» Алексея Мордашова. В начале февраля региональное управление миграционной службы сообщило о планах «Северстали» привезти в Череповец 6000 рабочих-мигрантов, но в компании пояснили, что упомянутая цифра — общее число привлеченных иностранцев в пиковый момент реализации проектов. В 2024 году на крупных стройках «Северстали» работали около 4500 иностранных специалистов, и это «не вызвало каких‑либо сложностей для города», добавили там.